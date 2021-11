Ben Lam et Ulupano Seuteni sont en fin de contrat à l’issue de la saison. Ils sont convoités sur le marché des transferts et pourraient quitter Bordeaux-Bègles l’été prochain.

Ils ont tous les deux inscrits quatre essai avec l’UBB cette saison. Ulupano Seuteni et Ben Lam sont indispensables en Gironde mais ils pourraient vivre leur dernière année à Bordeaux. En effet, selon les informations de Midi Olympique, le très polyvalent ouvreur samoan serait sur les tablettes d’autres clubs du Top 14 comme La Rochelle, le LOU et le Racing et il ne serait pas fermé à un départ. L’ailier néo-zélandais serait lui dans le viseur des dirigeants montpelliérains. Le MHR souhaite renforcer son effectif et signer un gros nom du rugby mondial. Si ces deux départs venaient à se confirmer le club entrainé par Christophe Urios devra s’activer pour remplacer ces deux pièces importantes de l’effectif.