Le club varois a annoncé hier la prolongation de contrat de son deuxième ligne Brian Alainuuese jusqu’en 2025.

Le deuxième ligne samoan était engagé jusqu’en 2023 et a décidé de prolonger son aventure avec le RCT jusqu’en 2025. Arrivé en 2018 sur la Rade, Brian Alainuuese a disputé 68 matchs dont 51 en tant que titulaire. Le joueur de 27 ans s’est imposé par sa puissance comme un élément indispensable du paquet d’avants toulonnais. « Brian Alainu’uese est un joueur que nous devions conserver absolument. Il est un homme de base de notre pack. Il fait part d’une grande régularité tant dans le jeu que dans l’attitude. Nous sommes très heureux de le compter parmi nous jusqu’en 2025 », a indiqué Bernard Lemaitre, président de Toulon, dans le communiqué du club. C’est le quatrième Rouge et Noir a prolongé cette saison après Baptiste Serin, Swan Rebbadj et Duncan Paia’aua.