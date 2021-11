Selon les informations de RMC Sport, Baptiste Couilloud a prolongé son contrat avec Lyon pour trois saisons supplémentaires.

Bonne nouvelle pour les supporters lyonnais. Le demi de mêlée et capitaine du LOU, dont le contrat se terminait à l’issue de la saison et qui était courtisé par de nombreux clubs du Top 14, va finalement rester. Selon les informations de RMC Sport, Baptiste Couilloud a signé une prolongation de contrat de trois ans avec son club de toujours, soit jusqu’en 2025. L’international français réalise un excellent début de saison avec déjà six essais au compteur. Il est actuellement touché au mollet ce qui le prive de la tournée d’automne des Bleus.