Après dix journées de championnat non-stop les joueurs du Top 14 ont le droit à quelques vacances puisque la prochaine journée de championnat aura lieu le week-end du 27 novembre. Des vacances dont se serait bien passés le nouvel entraineur de Toulon, Franck Azéma.

Hier soir l’ASM Clermont-Auvergne s’est imposé 31-13 face au RC Toulon en clôture de la dixième journée de Top 14. Les Toulonnais de Franck Azéma, qui entrainait son deuxième match avec le club de la Rade, se sont fait bousculer toute la rencontre et n’ont pas réellement pu mettre en place leur jeu à cause de leur indiscipline.

« Je ne vais pas vous dire que je suis content du match, je vois le résultat comme vous, mais on a tenu l’affrontement. On a été pauvres dans ce qu’on a construit, on a besoin de travailler ensemble. On manque de certitudes dans ce qu’on est en train de construire. Pour moi, ce n’est pas une bonne chose qu’il y ait des vacances maintenant, mais les joueurs en ont besoin, ils ont traversé des moments difficiles. C’est important qu’ils se fassent du bien à la tête, qu’ils reviennent avec de la fraîcheur mentale. Ça sera d’autant plus simple pour continuer de construire », déclare l’entraineur toulonnais.