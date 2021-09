Quelques heures après cette belle récompense, le demi de mêlée du Stade Toulousain s’est confié et tient avant tout à remercier ses coéquipiers sans qui tout cela n’aurait jamais pu être possible. « Cette saison, j’ai eu de la chance. Elle a déjà été riche en trophées. Deux de plus, ça fait forcément plaisir. Être reconnu par ses pairs, ça fait plaisir. Même si je trouve que c’est toujours dur de mettre en évidence des individualités dans notre sport. J’ai beaucoup de chance d’évoluer dans des collectifs qui fonctionnent très bien, que ce soit le Stade Toulousain ou l’équipe de France. Je ne joue pas tout seul sur le terrain. Donc à part dire merci à mes coéquipiers, je n’ai pas grand-chose de plus à ajouter. » A terminé le joueur qui succède à Cheslin Kolbe au palmarès.