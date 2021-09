Belle surprise de la saison en WRC, le pilote Finlandais Kalle Rovanperä est impatient de disputer le prochain rallye de Finlande qui avait été annulé en 2020 suite à la crise sanitaire.

« Piloter au rallye de Finlande dans une WRC va être l’une des choses les plus cool pour moi dans ma carrière jusqu’à présent. Un rallye à domicile est toujours différent et le Rallye de Finlande est quelque chose de spécial : c’est normalement un très bel événement et vous pouvez vraiment sentir l’atmosphère là-bas. Maintenant que c’est plus tard dans l’année, les conditions pourraient être très difficiles si c’est humide et boueux. Cela pourrait changer un peu les choses mais j’ai vraiment hâte, et ça va être vraiment sympa de voir les fans nous encourager sur les spéciales. Cela aide d’avoir eu trois très bons rallyes avant celui-ci, mais je pense que ce sera un combat serré. J’espère que nous pourrons passer un bon week-end.” A expliqué le pilote Toyota de 20 ans.