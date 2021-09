Joueur du Stade Toulousain, Antoine Dupont est nommé meilleur joueur du Top 14 et meilleur Bleu de la saison dernière.

Le demi de mêlée du Stade Toulousain devient le mvp de la saison dernière en Top 14 et vient succéder à son coéquipier sud-africain, Cheslin Kolbe et devient le premier Français désigné meilleur joueur de la saison depuis François Trinh-Duc en 2011. Dupont remporte aussi le trophée de meilleur français du championnat devant Gregory Alldritt (La Rochelle) et Anthony Jelonch (Castres puis Toulouse). Notons que Toulouse est à l’honneur, car Ugo Mola est élu meilleur entraîneur de la saison.

Merci la #NuitduRugby 🙏



Bravo à toutes et à tous pour ces trophées et cette superbe saison !@top14rugby @LNRofficiel pic.twitter.com/dA1RdzgByW — France Rugby (@FranceRugby) September 27, 2021

Voici les résultats en totalité :

Meilleur joueur du Top 14: Antoine Dupont (Toulouse)

Meilleur joueur de Pro D2: Melvyn Jaminet (Perpignan)

Révélation: Melvyn Jaminet (Perpignan)

Meilleur joueur international français: Antoine Dupont (Toulouse)

Meilleure joueuse du XV de France: Marjorie Mayans (France Rugby)

Meilleur arbitre: Romain Poite

Meilleur staff d’entraîneurs du Top 14: Toulouse

Meilleur staff d’entraîneurs de Pro D2: Perpignan

Meilleure joueuse équipe de France à VII: Séraphine Okemba (France Rugby)

Plus bel essai: Matthis Lebel (Toulouse)