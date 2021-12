Alors que plusieurs médias annoncent son départ du Racing 92 cet été, Juan Imhoff s’est entretenu avec l’AFP et affirme qu’il « ne s’est jamais vu partir » du club francilien.

Il y a deux semaines, Canal + a annoncé en direct que l’ailier argentin ne serait pas conservé par le Racing 92 à l’issue de la saison. L’ailier de 33 ans est au club depuis onze saisons maintenant mais arrive en fin de contrat l’été prochain. « C’est difficile de parler de ça. Je n’en sais rien du tout. Je me suis mis dans un mode où je veux jouer au rugby, prendre du plaisir, en profiter. C’est peut-être mes derniers moments ici, c’est ma vie, c’est ma maison. J’ai une affinité incroyable avec ce club« , a expliqué l’ailier des Pumas dans un entretien à l’AFP avant d’affirmer implicitement ce qu’a annoncé Canal +. « Bien sûr que j’ai envie de rester. C’est chez moi, je ne me suis jamais vu partir. C’est peut-être là où je me trompe… C’est le rugby professionnel, je le comprends très bien. Je souhaite toujours le meilleur pour ce club, c’est un des meilleurs au monde« , a affirmé Juan Imhoff.