Selon les informations de SportsMail, les clubs anglais réfléchiraient à la mise en place d’une baisse de salaire pour les joueurs non-vaccinés s’ils étaient amenés à manquer des séances d’entrainement ou des matchs.

Les clubs de Premier League prêts à imiter le système du Bayern Munich? Le club bavarois a récemment baissé le salaire de cinq de ses stars non-vaccinés le mois dernier. Le Géant allemand a refusé de payer ces cinq joueurs pour chaque séance d’entrainement raté et chaque match manqué à cause de leur isolement. Ce système mis en place a d’ailleurs fait changer d’avis Joshua Kimmich. Le milieu de terrain allemand, qui faisait partie de ces joueurs réprimandés par le Bayern Munich, a décidé de se faire vacciner. Les clubs de Premier League réfléchissent donc à la mise en place de ce procédé mis en place en Bavière alors que les cas positifs au Covid-19 explosent en Europe à cause du variant Omicron, selon les informations de SportsMail. « Les données de la Premier League sur les vaccins sont un secret bien gardé, mais les dernières informations publiées à ce sujet le 19 octobre indiquaient que 68 % des joueurs étaient entièrement vaccinés » indique le média anglais.