En début de semaine, Arsenal a annoncé la lise à l’écart de son attaquant Pierre-Emerick Aubameyang, qui est rentré en retard d’un voyage à l’étranger. Le gabonais s’est également vu retirer le brassard de capitaine. Pour Arteta, entraineur des Gunners, a a justifié ce choix qu’il qualifie de difficile.

Pierre-Emerick Aubameyang, s’est tiré une balle dans le pied. Alors que son club, Arsenal, lui a accordé un voyage à l’étranger, l’attaquant est rentré en retard. Le club londonien a pris la décision de lui retirer le brassard de capitaine et a été mis a l’écart dès son retour au centre d’entrainement. Avec cette attitude, il a également perdu la confiance que son entraineur Mikel Arteta, lui a accordé depuis sa prise de fonction.

« J’aurais bien aimé à ne pas avoir eu à la prendre, mais on n’a pas eu le choix. Pour le moment, il n’est plus dans l’effectif. On a pris une décision, et elle fait mal. Cela va prendre du temps pour cicatriser, pour qu’on digère la situation. Depuis que je suis ici, j’ai une bonne relation avec Auba, c’est pour ça que ça fait si mal », a expliqué le manager londonien en conférence de presse.

C’est dans un contexte particulier que les Gunners reçoivent West Ham, ce mercredi à 21h pour le compte de la 17e journée de Premier League.