L’ouvreur international de l’Union Bordeaux-Bègles a annoncé que cette saison 2021-2022 serait sa dernière, dans un entretien accordé à l’Equipe.

A 35 ans, François Trinh-Duc a décidé de raccrocher les crampons l’été prochain. « Il est temps d’arrêter. Quand j’ai commencé, dans des clubs un peu particuliers comme Montpellier (2004-2016) et Toulon (2016-2019), où les saisons pouvaient parfois compter double, je ne pensais pas durer aussi longtemps« , a expliqué le joueur aux 66 sélections avec le XV de France dans le journal l’Equipe. Cette saison il a décidé de faire une pige d’une saison avec l’UBB de Christophe Urios. Il est un joueur important du début de saison notamment en période de doublons et actuellement avec l’indisponibilité de Matthieu Jalibert. « Je ne suis plus le même sur le terrain qu’il y a huit ans, en termes de qualités physiques et autres. C’est ce qui est un peu dur aujourd’hui« , a affirmé le joueur formé à Montpellier dans le quotidien français.