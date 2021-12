A l’occasion de la Maradona Cup contre Boca Junior, Dani Alves a effectué son retour sous le maillot du FC Barcelone. Le latéral brésilien a disputé l’intégralité de la rencontre et a effectué des débuts convaincants selon Xavi.

Si le Barça a perdu la rencontre en l’honneur de Diego Maradona aux tirs aux buts, cela n’a pas empêché Xavi de tirer un bilan positif de la rencontre contre Boca Junior disputée hier soir. Le résultat est même selon lui « la chose la mois importante« . La légende catalane préfère retenir notamment les débuts de Dani Alves. « Nous avons vu ce qu’il peut nous apporter, tant en défense qu’en attaque. Il joue avec beaucoup d’intensité et fait la différence dans la dernière passe« , a déclaré après la rencontre l’entraineur Blaugrana. Pour son retour à la compétition le joueur de 38 ans a débuté en tant que titulaire et disputé l’intégralité de la rencontre, il a même inscrit son pénalty lors de la séance de tirs aux buts. Celui qui ne pourra jouer officiellement avec le maillot catalan qu’en 2022 a impressionné de part sa condition physique et son apport offensif que ce soit sur son côté droit ou parfois dans l’entrejeu. Xavi juge son retour « très positif pour l’équipe« . « Tout le monde a vu qu’il nous aidera beaucoup, c’est un joueur sensationnel pour le collectif, avec un esprit d’équipe, du caractère et de l’âme. Il nous fera du bien », ajoute le technicien espagnol.