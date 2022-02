Le Pays de Galles, tenant du titre mais privé de joueurs clés, débutera le Tournoi des six nations en Irlande samedi (15h15) tandis que l’Angleterre ira chercher une revanche en Ecosse (17h45).

Emmené par le jeune trois-quarts aile de Gloucester Louis Rees-Zammit, révélation de l’édition 2021, les Gallois tenteront de conserver leur couronne obtenue un peu par surprise. Mais le XV du Poireau ne pourra pas compter sur son mythique deuxième ligne et capitaine Alun Wyn Jones, détenteur du record du monde des sélections avec 161 capes, forfait. George North, Leigh Halfpenny, Taulupe Faletau, Justin Tipuric, Josh Navidi et Ken Owens manquent également à l’appel du sélectionneur Wayne Pivac. Quant au XV du Trèfle, troisième l’an passé, il a réalisé une impressionnante tournée d’automne avec quatre victoires, dont une sur les mythiques All Blacks (29-20).

Enfin, quasiment an jour pour jour après le succès historique de l’Ecosse en Angleterre (11-6), le premier à Twickenham depuis 1983, les meilleurs ennemis du rugby mondial se retrouvent. Emmené par son capitaine Stuart Hogg, le XV du Chardon reçoit l’Angleterre pour confirmer ses ambitions dans le Tournoi, qu’il n’a plus remporté depuis 1999. Vainqueur de la France (27-23) l’année dernière et battu de peu par l’Irlande (27-24) et le pays de Galles (24-25), l’Ecosse a terminé à une 4e place trompeuse. De son côté, après un Tournoi 2021 terminé à une décevante 5e place, le XV de la Rose a repris des couleurs, dominant notamment l’Afrique du Sud (27-26) et l’Australie (32-15). La France, grande favorite du tournoi, accueillera dimanche (16h00) l’Italie en conclusion de cette première journée.

Programme de la 1ère journée du Tournoi des six nations :

Samedi 5 février

(15h15) Irlande – Pays de Galles

(17h45) Ecosse – Angleterre

Dimanche 6 février

(16h00) France – Italie