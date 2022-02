Quel festival de buts ce soir dans un Vélodrome bouillant, avec une victoire finale 5 à 2 de l’OM face à Angers.

L’Olympique de Marseille a mis les formes ce vendredi pour fêter la fin des jauges dans les stades. Venus en nombre ce soir pour encourager les hommes de Jorge Sampaoli, les supporters n’ont pas dû apprécier le premier quart d’heure de jeu. Bousculé par les Angevins, l’OM va concéder l’ouverture du score par Angelo Fulgini (8′) et Nabil Bentaleb (11′) va aggraver la marque dans la foulée avec sa première réalisation en Ligue 1 cette saison.

Mais Marseille va réagir dans cette première mi-temps totalement folle avec un but de Milik (18′) et même l’égalisation de Gerson (21′) trois minutes plus tard. Galvanisés par leur petite remontada, les Phocéens déroulé au retour des vestiaires avec deux nouveaux buts d’Arek Milik (70′, 78′) et une superbe reprise de volée de Cengiz Ünder (85′) pour conclure ce feu d’artifice.

Grâce à cette large victoire 5-2 face à Angers, l’OM grimpe provisoirement à la 2e place de Ligue 1 avec une petite longueur d’avance sur l’OGC Nice.