Optimiste pour les chances du PSG face au Real Madrid, Stéphane Bitton estime que le club de la capitale devra « absolument récupérer Neymar ».

À une dizaine de jours du choc de Ligue des champions face au Real Madrid, le journaliste de France Bleu Paris Stéphane Bitton a fait le point sur l’effectif de Mauricio Pochettino. Avec les retours en perspective de Neymar, Wijnaldum et des joueurs en sélection, le PSG affichera certainement un bien meilleur visage qu’en Coupe de France contre l’OGC Nice.

« Les dossiers brulants n’ont pas disparu d’un revers de la main. Il y a maintenant des raisons de rester optimiste et de croire à des lendemains plus chantants pour le PSG. Des bonnes nouvelles avec le retour de joueurs qui étaient en sélection. Bien sûr, il y a toujours les blessés. Neymar va mieux, on reste encore un peu optimiste, on l’est un peu moins pour Ramos. Wijnaldum pourrait aussi revenir. Mais surtout Angel Di Maria et Marquinhos qui ont brillé avec l’Argentine et le Brésil. Achraf Hakimi est aussi de retour. C’est trois-là, plus Keylor Navas ont manqué au PSG lundi dernier face à Nice. Alors ce n’est pas encore la totale, puisqu’il faut absolument récupérer Neymar pour le match contre le Real. Mais c’est déjà une histoire de retrouver la victoire qui ferait le plus grand bien au Paris Saint-Germain. »