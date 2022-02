Au bout de la nuit et du suspense, Middlesbrough s’est offert une soirée de rêve à Old Trafford.

Quelle soirée à Old Trafford pour ce premier match du 4e tour de FA Cup entre Manchester United et Middlesbrough. Dominateurs face aux pensionnaires de Championship (D2), les Red Devils vont ouvrir le score à la 25e minute de jeu par l’intermédiaire de Jadon Sancho, cinq minutes après un penalty manqué par Cristiano Ronaldo. Les hommes de Ralf Rangnick vont ensuite gérer leur avance, mais au retour des vestiaires Matt Crooks (64′) va totalement relancer le suspense en égalisant.

Émoussés physiquement et imprécis techniquement, les Mancuniens ne vont pas réussir à faire la différence dans le temps réglementaire et le score n’évoluera pas non plus en prolongations. Au bout du suspense, Middlesbrough va s’offrir un exploit retentissant en remportant la séance de tirs au but (8-7) et en éliminant Manchester United dès le 4e tour de FA Cup.