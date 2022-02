Dans une interview accordée à Marca, le Brésilien Ronaldo en a profité pour évoquer le football de demain. Une période où il voit le Français Kylian Mbappé devenir le numéro un de la discipline, que ce soit sous les couleurs du PSG ou du Real Madrid.

« Il est très fort, il a cette vitesse et cette froideur devant le but qui le mèneront à être le numéro un. Et j’ai lu les nouvelles selon lesquelles il ira au Real Madrid et gagnera 50 millions d’euros par an… J’ai été de la mauvaise génération (rires). L’industrie du football se développe tellement qu’il est juste que les stars reçoivent de plus en plus d’argent. J’aime à dire que si c’est comme ça aujourd’hui, c’est parce qu’il y avait des joueurs, comme moi, pour inspirer les nouveaux talents. »