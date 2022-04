Le troisième ligne irlandais du Leinster Dan Leavy, vainqueur du Tournoi des six nations en 2018 avec le Grand Chelem, a annoncé ce mardi sa retraite, à la fin de la saison, à cause de problèmes à un genou.

« J’ai fait tout ce que j’ai pu pour me remettre de la blessure au genou subie en 2019, mais malheureusement, je ne peux plus rien faire ni demander plus à mon corps », a déclaré Dan Leavy via un communiqué du Leinster.

Cette saison, Dan Leavu n’a disputé que sept rencontres en club, et aucun match depuis mars dernier. « Je suis très fier de tout ce que j’ai accompli au cours de ma courte période en tant que joueur professionnel (…) Je suis plus que reconnaissant pour ces moments, en particulier les sommets de 2018 à Bilbao, à l’Aviva Stadium et à Twickenham », a-t-il ajouté, en référence à la victoire avec le Leinster en finale de Coupe d’Europe contre le Racing 92 en Espagne, et évidemment le Grand Chelem réussit la même année avec l’équipe nationale irlandaise.