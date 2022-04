Les faits remontent à 2019. Martin Odegaard, capitaine de l’équipe norvégienne, a critiqué Ada Hegerberg qui refusait de rejoindre la sélection nationale. Des propos qu’Ada Hegerberg ne digère pas.

Alors que la joueuse confiait dans des interviews ne pas pouvoir participer à la CDM (En France) en avoir « fait des cauchemars après avoir été avec l’équipe nationale », son homologue masculin l’avait tacle en story instagram.

« Peut-être que vous ne pouvez pas venir, mais n’avez-vous rien de mieux à faire que de perturber les préparatifs de l’équipe nationale pour la Coupe du monde ? Elles se sont qualifiées avec leur pays et elles ont déjà reçu suffisamment d’attention négative » avait écrit Martin Odegaard.

Mais cette semaine, Ada Hegerberg a réagi à ses vieux propos.« Cette interview avait été réalisée six mois plus tôt et était une interview très importante sur le football féminin norvégien (…) Je pense que sans qu’il soit peut-être allé complètement au fond, il a fait son choix et est allé sur les réseaux sociaux. Je pense que les hommes ne sont pas confrontés aux mêmes défis que les femmes. En même temps, c’était il y a trois ans. Nous sommes tous les deux des joueurs de l’équipe nationale et nous ne voulons qu’une chose, aller dans la bonne direction. Cependant, si Martin Ødegaard veut parler d’égalité des sexes, alors ma porte est ouverte pour cela », a-t-elle déclaré en conférence de presse.