Décidément, le PSG n’arrive pas à satisfaire ses stars… Après des complications avec Mbappé sur sa prolongation de contrat, c’est avec Marie-Antoinette Katoto que ça coince.

L’attaquante parisienne n’est pas contente du tout, et elle le fait savoir. Dans une interview accordée à l’AFP, Marie-Antoinette Katoto être en désaccord total avec le club.« Pour l’instant, on n’est pas du tout en accord avec le club, pour plusieurs raisons et ils le savent », a-t-elle déclaré, avant de viser directement le club. « Il y a plusieurs raisons pour lesquelles nous ne sommes pas d’accord. Après, je lis et j’entends des choses depuis que je suis arrivée au PSG, il y a beaucoup de paroles, pour l’instant il n’y a aucun acte ».