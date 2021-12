Le demi-d’ouverture de l’Union Bordeaux-Bègles, Matthieu Jalibert a été testé positif au Covid-19 et ne sera pas présent pour les premières rencontres de l’année 2022 avec son club.

C’est via son compte Instagram que l’international français a annoncé qu’il était positif au Covid-19 il y a quelques heures. « J’ai très peu de symptômes, je vais plutôt bien, mais ça m’oblige à m’isoler dix jours. Je vais en profiter pour me reposer et revenir plus fort! » a écrit le joueur de 23 ans. En toute logique, Jalibert sera forfait pour le premier match de l’année face au Biarritz Olympique le 2 janvier prochain. Il ne pourra pas non plus aider son équipe pour un choc contre le RC Toulon qui aura lieu lundi soir pour le compte de la 13e journée de Top 14.