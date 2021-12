Jugé comme n’étant pas au niveau lors de son arrivée pour succéder à Christophe Galtier, Jocelyn Gourvennec est toujours aux commandes du LOSC six mois plus tard. Qualifié en 8èmes de Ligue des Champions et vainqueur du Trophée des Champions, il revient sur ses premiers mois à la tête du Champion de France en titre.

Dans les colonnes de L’Equipe, Jocelyn Gourvennec a fait le bilan de sa première partie de saison avec le LOSC. Vivement critiqué lors de son arrivée, le Breton répond désormais à ses détracteurs insistant notamment sur ses succès sur la scène européenne : « On peut toujours faire mieux. En Ligue des Champions, on nous disait condamnés et on a finalement gagné la poule avec 11 points. Alors oui, on aurait pu en prendre 12, 13, 14 et même 18 comme le Bayern. […] Le Trophée des Champions ? On a réussi à le prendre au Paris Saint-Germain qui l’avait gagné depuis huit ans. Mais oui, c’est peut-être juste pas mal. »

Conscient qu’en Ligue 1 le bilan est insuffisant, le technicien des Dogues relève plusieurs paramètres qui expliquent de possibles contre performances avant de complimenter ses hommes. Le calendrier surchargé du LOSC n’a pas aidé, c’est une certitude : « Bien sûr, en championnat, on n’a que 28 points, il nous en manque quelques-uns car des matchs n’ont pas forcément bien tourné. Avec plus de régularité et de constance, on passerait la trêve dans les quatre premiers. C’est une demi-saison dans laquelle on a quasiment tout vu, mais moi, j’ai vu beaucoup de vertus et d’abnégation et les joueurs n’ont jamais abandonné. Il y a du répondant dans ce groupe. »