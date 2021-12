Dans une interview accordée à Foot Mercato, Fares bahlouli ancienne pépite de l’Olympique Lyonnais, qui a également porté les maillot de Lille et de l’AS Monaco, a exprimé quelques regrets sur le déroulement de sa carrière.

Fares Bahlouli, formé à l’Olympique Lyonnais et considéré comme un espoir du football français, qui évolue aujourd’hui en seconde division Ukrainienne au Metal Kharkiv retrouve son niveau même s’il a quelques regrets sur sa carrière: « J’ai des regrets dans le sens où j’étais jeune, j’aurais pu travailler un peu plus, être plus professionnel, faire d’autres choix. Mais j’étais pressé, j’étais jeune, je voulais jouer très rapidement à Lyon. Du coup, je suis parti à Monaco. Si demain, on me donne l’opportunité de refaire les choses, je les ferais autrement, a expliqué l’ancien Lillois pour Foot Mercato. Je bosserais trois fois, quatre fois, cinq fois plus. Et quand je subissais des injustices où je me consolais autrement, je me consolerais dans le travail. Travailler, travailler, travailler et dire que mon heure arrivera »,

Fares Bahlouli, qui compte 31 matchs de Ligue 1, a inscrit 6 buts et délivré 11 passes décisives depuis le début de la saison où son équipe a pratiquement acquis la montée en première division Ukrainienne.