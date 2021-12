En difficulté sur le plan sportif, l’OL ne devrait pas chambouler son effectif mais ne manquera pas de sauter sur des opportunités. Les Gones sont proches de boucler l’arrivée de Sardar Azmoun.

En fin de contrat en juin prochain, Sardar Azmoun est un homme convoité. Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en 21 rencontres disputées, l’Iranien réalise une excellente saison. Supervisé par Juninho l’été dernier, l’Olympique Lyonnais a poursuivi cette piste pendant les six derniers moi afin de la boucler au plus vite.