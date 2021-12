L’ancien trois-quarts du Stade Toulousain va effectuer son premier match sous les couleurs Rouge et Noir du RCT ce week-end.

C’était le transfert de cet intersaison, Cheslin Kolbe quitte Toulouse pour rejoindre Toulon. Quatre mois le plus tard, l’ailier et arrière sud-africain va jouer ses premières minutes avec le club de la rade contre les Zebre ce vendredi à 21h au Stade Mayol pour la 2e journée de Challenge Européen. Le joueur de 28 ans s’était blessé au genou en début de saison avec l’Afrique du Sud pour le Rugby Championship et avait manqué tout le début de saison du RCT.