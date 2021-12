Le club héraultais vient d’annoncer aujourd’hui la prolongation du troisième ligne international, Alexandre Bécognée, jusqu’en 2024.

Après la prolongation de Paul Willemse, Montpellier offre un nouveau cadeau à ses supporters avec la prolongation d’Alexandre Bécognée. Le troisième ligne de 25 ans a prolongé son contrat avec le club héraultais jusqu’en 2024. Le puissant flankeur est devenu cette année international lors de la tournée estivale du XV de France en Australie. Il s’est surtout imposé comme un élément indispensable du pack du MHR avec notamment neuf titularisations en dix matchs cette saison.

« Après Arthur (Vincent) et Paul (Willemse), le club est fier d’annoncer la prolongation d’un troisième international français en la personne d’Alexandre Bécognée. Arrivé du Stade Montois en Pro D2, Alexandre a très vite hissé son niveau de jeu et constitue un vrai pari gagnant, ce qui lui a valu une sélection méritée avec les Bleus, qui je l’espère, en appellera d’autres », a réagi le manager de Montpellier Philippe Saint-André. Tout roule donc à Montpellier cette saison qui prolonge ses meilleurs joueurs et pointe actuellement à la 3e place du Top 14.