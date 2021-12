Le deuxième ligne du XV de France et du MHR, Paul Willemse a prolongé son contrat pour trois saisons supplémentaires. Il est désormais lié avec le club héraultais jusqu’en 2025.

Bonne nouvelle pour les Montpellierains! En fin de contrat à l’issue de la saison, le puissant deuxième ligne Paul Willemse a décidé de prolonger son aventure à Montpellier pour trois saisons supplémentaires, soit jusqu’en 2025. L’international français est arrivé au club en 2015 et s’est installé dans l’effectif comme un élément indispensable. Ses performances lui ont même ouvert les portes du XV de France en 2019, il est aujourd’hui un élément incontournable du pack d’avants de Fabien Galthié. « Je suis très fier de prolonger l’aventure avec le MHR et j’espère continuer à rendre fier le club et tous ses supporters durant les prochaines saisons« , s’est exprimé le joueur d’origine sud-africaine sur le site du Montpellier Hérault Rugby.