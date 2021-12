Avant même d’avoir des recrues, Xavi sait qu’il pourra compter sur le retour de 5 stars en début d’année prochaine.

À défaut d’un grand nombre de recrues, Xavi va pouvoir s’appuyer sur de précieux retours en 2022. Quelques poids lourds de l’effectif – comme Ansu Fati, Pedri et Memphis Depay – seront en effet de retour de blessure. Tous devraient retrouver les terrains en janvier, pour aider Xavi et leurs coéquipiers à atteindre les objectifs en championnat ainsi qu’en Europa League et en Copa del Rey. L’ancien Toulousain Martin Braithwaite rejoindra également l’équipe plus tôt que prévu. Indisponible depuis l’arrivée de Xavi sur le banc, le Danois sera un bon renfort dans la ligne d’attaque d’un Barça en manque de buts.

Enfin, Dani Alves devrait faire son grand retour au mois de janvier. Le vétéran (38 ans) brésilien ne pourra pas jouer contre Majorque car la procédure d’inscription n’est pas encore ouverte, mais il pourra jouer le 5 janvier contre Linares en coupe. En plus de ces cinq joueurs, les dirigeants du Barça parcourent le marché à la recherche de renforts. Ce mercredi, la piste Ferran Torres semble avoir encore pris de l’ampleur.