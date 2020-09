Battu hier soir 28-18 en finale de la la Champions Cup par Exeter Toulouse a raté le coche pour disputer une nouvelle finale de Coupe d’Europe.

Entraîneur du Stade Toulousain, Ugo Mola revient sur ce match et pense que tout s’est joué au niveau de la fraîcheur. Arrivé en Angleterre dès le week-end dernier, les Toulousains ne se sont pratiquement pas entraînés à cause des règles sanitaires et une période quarantaine obligatoire dès l’arrivée sur le sol anglais.

“Je pense sincèrement que ce qui nous coûte très cher aujourd’hui c’est cet

essai de fin de première période, alors qu’il ne reste que trois minutes.

Après on a eu du mal à réinverser cette tendance même si on a encore les

opportunités, mais Exeter fait quasiment carton plein quand nous on laisse

encore malheureusement trop d’occasions en route. Ils ont cette énergie et

cette capacité à enchaîner les tâches qui font que, si tu n’es pas capable de

dominer rapidement, ils arrivent au fil de l’action à inverser la tendance et

à prendre le dessus. On est tombé contre une très très bonne équipe et (…)

je regrette ce petit manque de fraîcheur, ce petit détail du très haut niveau

qui n’a pas tourné en notre faveur. Mais c’est pas le moment de pleurer, il

faut tirer les conséquences de ces moments-là”. A-t-il annoncé après le match.