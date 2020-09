Entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas revient sur le match nul de son équipe 1-1 face au FC Metz.

Le technicien portugais n’était pas satisfait de la prestation de ses hommes et commence à avoir une période de doutes. “Il faut être plus efficace, avoir plus de contrôle. Mais Metz n’a que deux occasions, celle du 2-0 et le but. Dommage pour nous, à ce moment-là on méritait d’être devant (au score). Le nul est un résultat acceptable pour les deux équipes. C’est trop tôt dans la saison pour faire un bilan, là, il n’est pas positif, on a perdu plusieurs points. On doit améliorer l’intensité, et ce soir on n’a pas assez de tirs cadrés. On a un gros match contre Lyon, je pense qu’on peut montrer un autre visage.”