Très intéressé par la situation du jeune uruguayen Facundo Pellistri, l’Olympique Lyonnais est tout proche de finaliser ce dossier.

Selon les informations de “Canal+”, l’Olympique Lyonnais est plus que jamais en pole pour accueillir le jeune prodige du Penarol. Les deux parties seraient tombés d’accord et on évoque même une offre de 5 millions d’euros plus 2 millions de bonus.

Ce dernier devrait quitter son club et son pays pour s’engager avec l’OL dans les prochains jours. Une bonne nouvelle pour les Gones et notamment le directeur sportif Juninho, qui avait fait de Pellistri son plan A depuis plusieurs semaines de négociation.