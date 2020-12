Prévue initialement samedi après-midi, la rencontre entre le Stade Rochelais et Bath comptant pour la deuxième journée de la Champions Cup est annulée suite à des cas de covid-19.

Ce jeudi, l’European Professional Club Rugby (EPCR) a annoncé l’annulation de ce match de Coupe d’Europe suite à la rencontre entre les Scarlets et Bath disputée le week-end dernier. Un joueur des Scarlets positif au covid a été « en contact rapproché avec 12 joueurs » de Bath lors de la première journée de Champions Cup. Depuis placé à l’isolement ce dernier a bien pu transmettre le virus et l’EPCR ne souhaite pas prendre le moindre risque.

Mercredi, les rencontres Toulouse-Exeter et Glasgow-Lyon avaient déjà été annulées pour des raisons similaires. La commission devrait trancher sur le résultat du match et pourrait bien donner la victoire 28-0 sur tapis vert au Stade Rochelais. Notons que pour le moment le match entre les Scarlets et Toulon n’est pas menacé de report ou d’annulation.