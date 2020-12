Hier sour, Robert Lewandowski a remporté le prix FIFA the Best (meilleur joueur de l’année 2020) le récompensant pour son exceptionnelle saison. Le Polonais réagit à cette nouvelle et est très honoré de finir devant Ronaldo et Messi.

« C’est une grande fierté. Messi et Ronaldo ont dominé le classement pendant des années et maintenant, je suis à leur niveau. Ça prouve que le travail finit toujours par payer. Néanmoins, je n’aurais rien pu faire sans mes coéquipiers. Ce sont eux qui me mettent en valeur sur le terrain. Il va encore me falloir quelques jours pour prendre la mesure de l’événement. Ce soir (hier), je vais sans doute avoir du mal à trouver le sommeil, mais je suis très heureux. Nous sommes tous très fiers car c’est un prix qui récompense toute l’équipe. » Indique-t-il au moment de recevoir son trophée.

Avant de conclure : « C’est émouvant de recevoir une telle récompense sous le maillot du Bayern. Il a fallu faire preuve de patience. J’espère que nous marquerons notre époque. Notre équipe est jeune et talentueuse. Nous sommes prêts à relever de nouveaux défis et nous comptons bien ajouter de nouveaux titres à notre collection. Le groupe travaille. Nous sommes sur la bonne voie. »