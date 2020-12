Désireux de se renforcer dans le secteur défensif surtout au poste de latéral droit, l’Olympique de Marseille serait sur le coup pour le jeune espoir américain Bryan Reynolds (19 ans).

S le directeur sportif Pablo Longoria semble toujours concerné par le dossier et la piste menant à Joakim Maelhe du Racing Genk, il aurait même un plan B en cas d’échec pour le Danois. Ce plan B se nomme Bryan Reynolds qui évolue aux Etats-Unis comme le confirme un journaliste du Guardian. Malgré tout la concurrence s’annonce rude car le Milan AC, l’AS Roma et même la Juventus Turin sont sur le coup. On apprend que la Roma aurait même fait une offre à hauteur de 7,5 millions d’euros pour celui qui évolue en MLS avec le FC Dallas. Affaire à suivre…