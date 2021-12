Qui n’a jamais rêvé de jouer les apprentis-chimistes derrière son lavabo ? Jetez-moi ces produits nocifs pour votre peau et la planète : adoptez les bons gestes, faites votre propre soin de massage avant effort à base d’huile essentielle de gaulthérie couchée ! Vos muscles et articulations vous diront merci, la planète aussi !

Par Léa Borie. Extrait du magazine WOMEN SPORTS N°17 de juillet-août-septembre 2020.

On se lance dans les cosmétiques maison avec un soin de massage avant effort à l’huile essentielle de gaulthérie couchée. Cette dernière est votre produit clé pour la préparation à l’effort.

Pourquoi la gaulthérie dans un soin de massage pour sportif ?

Considérée comme un anti-douleur, elle est utilisée dans des pathologies articulaires inflammatoires, mais aussi l’arthrose, les rhumatismes, les douleurs musculaires et dorsales. En assouplissant les articulations et en réveillant les muscles, elle permet de mettre à distance crampes, contractures, tendinites.

Utiliser les huiles essentielles : méfiance avec la gaulthérie !

Toutes les huiles essentielles sont à utiliser avec précaution, et la gaulthérie ne déroge pas à la règle, alors gare aux mésuages ! Irritante pour la peau, elle s’applique diluée, à raison de 10 % du produit du final (soit 90 % d’huile neutre).

Elle est réservée aux adultes de plus de 15 ans, déconseillée aux femmes enceintes, et contre-indiquée aux personnes allergiques à l’aspirine ou présentant des troubles de la coagulation. Si vous souhaitez masser plusieurs zones étendues de votre corps à la gaulthérie, il ne faut pas dépasser 5 % de concentration du produit final.

Le matériel du soin maison

une huile de massage neutre bio

neutre bio un flacon d’ huile essentielle de gaulthérie couchée

un flacon en verre

un verre doseur ou une cuillère doseuse pour mesurer l’huile

La réalisation de son soin avant-sport maison

Avant de se lancer dans sa fabrication Do It Yourself, désinfectez plan de travail, flacon en verre et lavez-vous soigneusement les mains (certains préféreront, en prime, porter des gants)

Vidéo cosmétique maison : soin de massage

D’autres idées recettes DIY : un soin après-sport

Vous pouvez aussi en mettre dans l’eau du bain, pour détendre les muscles après le sport : 10 gouttes d’huile essentielle de gaulthérie couchée incorporée à l’eau du bain chaud.

Un soin après-sport niveau 2 ? Une fois plus expérimenté, vous pouvez utiliser un mélange plus complexe, en vous penchant sur les synergies avec plusieurs huiles essentielles, comme de l’immortelle, de la menthe poivrée, de l’eucalyptus citronné…

On vous met sur la voie avec une autre idée de recette DIY spéciale articulations :

20 gouttes d’HE de gaulthérie

20 gouttes d’HE d’eucalyptus citronné

10 gouttes d’HE de menthe poivré

10 gouttes d’HE de lavande

100 ml d’huile végétale.

Comment appliquer mon soin après-sport ?

Pour appliquer son soin de massage sport faut se frictionner énergiquement la peau, en partant des jambes pour remonter vers le cœur afin d’activer la microcirculation et d’élever la température interne. Attention, utilisée tous les jours, l’huile de gaulthérie ne doit pas être un traitement prolongé sur plusieurs semaines.

Prévention avant de commencer votre soin de massage maison

Lorsqu’on a réalisé ce DIY, nous étions encore en plein confinement. La réalisation de ces tutos beauté n’est pas parfaite, faute d’un cadre idéalement désinfecté, comme toute bonne DIYeuse ! Chez vous, veillez à adopter une hygiène irréprochable de votre matériel et à bénéficier d’ustensiles adéquats !

