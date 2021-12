Ce jeudi, trois supporters du FC Nantes ont écopés de trois à six mois d’emprisonnement avec sursis pour « violences et dégradations ».

Interpellés en mai dernier, trois supporters du FC Nantes ont été condamnés ce jeudi pour « violences et dégradations » dans les tribunes de La Beaujoire. « Alors que joueurs et salariés du FC Nantes célébraient leur maintien en Ligue 1, une cinquantaine de personnes cagoulées avaient fait irruption dans l’enceinte du stade avant de s’en prendre à un agent de sécurité et une serveuse, et de provoquer des dégâts matériels », rappellent nos confrères de L’Equipe.

Le verdict est tombé ce jeudi pour trois d’entre eux, arrêtés plus tard dans la soirée aux abords du stade. Le tribunal judiciaire les a finalement condamné à une peine de trois à six mois d’emprisonnement avec sursis, une interdiction de manifestations sportives pendant un an ainsi que de 900 euros de dommages et intérêts au FC Nantes.