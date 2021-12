Le FC Barcelone est toujours en négociation avec Manchester City pour signer Ferran Torres lors du mercato hivernal. Selon les informations de Mundo Deportivo, il faudrait que le Barça augmente son offre de 15 millions d’euros pour l’acquérir.

Les Skyblues avaient recruté l’attaquant espagnol pour 23 millions d’euros lors de l’été 2020 et espèrent bien faire une plus-value sur le joueur de 21 ans. Si L’Espagnol est la priorité de Xavi pour renforcer son attaque de par sa qualité de finition et son sens du placement. Preuve de l’importance du dossier en Catalogne, le directeur du football, Mateu Alemany, et le directeur général du club, Ferrran Reverter, se sont rendus dans les bureaux de Manchester City pour négocier mais les finances du FC Barcelone posent problème. Les Citizens sont prêts à lâcher l’ancien joueur de Valence pour 60 millions d’euros, or les Blaugrana ne seraient prêts à payer que 45 millions d’euros, selon les informations de Mundo Deportivo. Cet écart ne parait pas insurmontable car Ferran Torres a déjà donné et trouvé un accord avec le Barça pour un contrat de 5 ans. Ils ont bon espoir que Manchester City baisse ses exigences d’ici la fin du prochain mercato, selon MD.