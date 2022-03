Du 8 au 9 mars 2022, BVA, en partenariat avec Sponsoring.fr, a mené une consultation auprès d’un échantillon représentatif de 1.614 Français âgés de 18 et plus intitulée « Présidentielle 2022 et Sport ».

Les Français, quels que soient leurs âge, métiers, proximité politique, avaient la possibilité de répondre sur Internet à une question simple : « Le sport doit-il être un thème de la campagne électorale présidentielle ?» Un tiers de Français souhaite que le sport soit un thème de la campagne électorale présidentielle (35%). Ce sont les jeunes qui sont le plus en attente que ce sujet soit abordé par les candidats : la moitié des 18-24 ans (50%) souhaite ainsi qu’il constitue un thème de la campagne électorale. Cette attente est également plus marquée auprès des hommes (38% vs. 31% des femmes), des sympathisants de gauche (42%) et du centre (41%), ainsi que de ceux qui déclarent que cette élection les intéresse (38%).

