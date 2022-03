Ké-evin Diaz pense que l’Olympique de Marseille a enfin trouvé son attaquant. Il pense qu’Arkadiusz Milik est l’élu, après de nombreux échecs pour évoluer à la pointe de l’attaque du club phocéen.

« Au niveau de l’OM, un Arkadiusz Milik en forme, je le mets en premier sur la feuille de match. (Dimitri) Payet en 2 ou en 1 bis, bien sûr. Et après, tu fais tourner les autres autour. Gerson, ce n’est pas la même catégorie. C’est autre chose. Déjà, je mets (Boubacar) Kamara en 1, (Arkadiusz) Milik en 2 et (William) Saliba en 3 mais on parle des attaquants. En attaquant, Milik est le premier que je mets. Après, il peut avoir une méforme. Je ne dis pas que c’est simple et (Jorge) Sampaoli a eu raison. Le football n’est pas simple », a conclu Kevin Diaz, alors que le Polonais a encore marqué un but dimanche en Ligue 1 sur la pelouse du Stade Brestois.