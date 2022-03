Dans une interview accordée à la Cadena Ser, Predrag Mijatovic, ancien milieu de terrain et directeur sportif du Real Madrid, a expliqué que l’arrivée de Kylian Mbappé, en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Paris Saint-Germain, était bouclée.

Le Real Madrid attend Kylian Mbappé. Le champion du monde 2018, qui sera en fin de contrat à l’issue de la saison avec le Paris Saint-Germain, n’a toujours pas pris sa décision sur son avenir mais les dirigeants madrilènes ne cachent pas leur optimisme. Lundi soir, sur les ondes de la Cadena Ser, Predrag Mijatovic, ancienne légende du Real Madrid, a indiqué que l’arrivée du deuxième meilleur buteur de l’histoire du club de la capitale était en très bonne voie.

« Selon les informations que j’ai pu obtenir, ils m’assurent que tout se passe bien et que Mbappé va jouer ici, a-t-il confié sur les ondes de la Cadena Ser. J’estime que ce sont des sources fiables, même si on sait tous que dans le football jamais rien n’est sûr à 100%. (…) Selon mes informations, tout est bouclé », a confié l’ancien directeur sportif de la Maison Blanche entre 2006 et 2009.

En attendant, une annonce officielle, Kylian Mbappé réalise une excellente saison avec le maillot du Paris Saint-Germain où il est devenu le deuxième meilleur buteur du club. Depuis le début de la saison, il a joué 36 matchs toutes compétitions confondues pour 26 buts et 17 passes décisives. Nul doute que les dirigeants parisiens feront tout pour prolonger le natif de Bondy.