De nombreux Français ont recours à l’accompagnement d’un coach sportif. Mais combien coûte réellement ce service ?

Les critères à prendre en compte dans les tarifs d’un coach sportif

Vous souhaitez comparer les offres de plusieurs coachs sportifs ? Sachez que vous devrez tenir compte de différents critères tels que le type de service, la zone géographique, l’expérience du coach ou encore l’activité choisie. Tour d’horizon avec Thibault Richard, gérant de la société de coaching sportif ProTrainer, qui regroupe plus de 300 entraîneurs professionnels aux quatre coins de la France.

Le type de coaching

Le tarif d’un coaching sportif dépend en premier lieu du type de service proposé.



Plus l’accompagnement est poussé, plus le prix sera important. Par exemple, un entraîneur personnel qui se déplace plusieurs fois par semaine à votre domicile pour encadrer vos séances de sport coûtera forcément plus cher qu’un coach sportif qui vous adresse simplement un plan d’entraînement à distance.



En termes d’accompagnement, le coaching personnel à domicile est ce qui se fait de mieux. C’est donc aussi le service dont le coût est le plus élevé. Le gros avantage : vous pourrez bénéficier de 50 % de réduction d’impôt sur le prix initial de vos séances si votre professeur de sport (ou la société qui l’engage) est déclaré pour le service à la personne (SAP). Vos cours de sport vous reviendront donc à moitié prix après déduction fiscale. Certaines structures, telles que ProTrainer, disposent de sociétés dédiées exclusivement au SAP, car pour obtenir cet agrément il faut s’engager à dispenser uniquement des cours à domicile.



Le coaching en visio est une solution intermédiaire. Les prix sont moins onéreux, mais votre entraîneur ne sera pas physiquement présent lors de vos entraînements puisqu’il dispensera vos séances via une application telle que Zoom ou Skype depuis son ordinateur.



Le coaching à distance est la solution la moins chère. Vous bénéficierez d’un programme d’entraînement sur-mesure et votre entraîneur suivra votre progression au travers d’échanges réguliers par mail et par téléphone. L’inconvénient : votre coach sportif ne sera pas à vos côtés lors de vos séances, vous les réaliserez en autonomie.



Pour le coaching en entreprise, les tarifs peuvent évoluer en fonction des besoins et des spécificités de chaque société.

La zone géographique

Le secteur géographique dans lequel vous habitez influe également sur le tarif de vos séances de sport avec un coach.



Comme le souligne Thibault Richard, le prix d’une séance avec un coach sportif à Paris peut être jusqu’à 3 fois plus élevé que celui d’un entraînement avec un professionnel basé dans le Gers. Ce sont la concurrence et la loi de l’offre et de la demande qui font évoluer ces tarifs en fonction des villes.

L’expérience et la notoriété du coach sportif

Comme dans de nombreux métiers, les coachs sportifs expérimentés sont ceux qui ont généralement les prix les plus élevés. L’expertise développée durant de longues années auprès de nombreux clients a forcément un coût.



À contrario, un coach sportif qui débute sa carrière aura tendance à proposer des prix plus accessibles pour se constituer un premier réseau de clients fidèles et acquérir de l’expérience. Cela peut donc être une excellente opportunité.

Le type d’activité

Les prix d’un cours de sport dépendent aussi du type d’activité choisie. Que ce soit dans le cadre d’un coaching sportif à domicile ou en ligne, vous pourrez choisir votre entraîneur en fonction de ses compétences et de ses spécificités. Chez ProTrainer, plusieurs types d’entraînements peuvent ainsi être proposés :

remise en forme,

perte de poids,

yoga,

pilates,

musculation,

boxe,

self défense,

renforcement postural,

préparation physique,

gymnastique douce,

gym pré ou post-natale,

stretching,

course à pied,

activité physique adaptée,

et bien d’autres encore…

Encadrer certaines de ces activités nécessite un plus grand savoir-faire. Bien souvent, les cours de yoga coûtent par exemple plus cher que les séances de renforcement musculaire.



Certains entraîneurs proposent aussi d’accompagner leurs clients au niveau de la préparation mentale et de la nutrition. Ces services complémentaires engendreront bien entendu un coût supplémentaire.

Le nombre de personnes et la durée de la séance

Pour réduire le prix d’une séance de fitness, vous pouvez vous regrouper avec d’autres pratiquants ayant les mêmes objectifs que vous (amis, membres de la famille, collègues, etc.). Sur ProTrainer, la plupart des coachs proposent justement des tarifs dégressifs si vous faites le choix de vous entraîner à plusieurs.



En plus de diviser le coût de vos séances de sport, le fait de s’entraîner en groupe est aussi un excellent moyen de se motiver !



La durée de la séance fait aussi évoluer le prix du coaching. Le coach vous proposera naturellement des entraînements dont la durée (généralement comprise en 30 et 90 minutes, échauffement inclus) dépend de vos besoins, mais vous pourrez échanger avec lui pour l’ajuster.

Les autres critères

L’engagement sur un nombre de séances est un autre critère qui entre en compte au moment de définir le coût d’une séance d’entraînement. Chez ProTrainer, de nombreux coachs sportifs proposent à leurs clients des forfaits de 10, 20, 30, 40 ou même 50 cours de sport. Là encore, cela peut permettre de bénéficier de prix dégressifs.



Il en est de même pour le nombre de cours par semaine. Pour progresser plus rapidement et atteindre vos objectifs, il est conseillé de s’entraîner entre 3 et 5 fois par semaine. Certains entraîneurs personnels réservent des remises si vous programmez plusieurs séances hebdomadaires.



Enfin, des frais de déplacement peuvent être appliqués par certains coachs sportifs à domicile si votre lieu de résidence est situé en dehors de leur zone d’intervention. Dans tous les cas, vous n’aurez pas de mauvaises surprises sur ProTrainer. Ces frais éventuels sont toujours indiqués sur la fiche du personal trainer.

Les prix moyens selon le type de coaching proposé

Pour un coaching sportif à domicile

Pour un coaching sportif à la maison, les tarifs peuvent fortement évoluer. En région parisienne, ils sont compris en moyenne entre 50 et 80 euros par séance. En province, comptez plutôt entre 30 et 60 euros pour un cours d’une heure.



Comme nous l’évoquions en début d’article, si votre professeur de sport dispose de la déclaration SAP, vous pourrez bénéficier de 50 % de réduction ou de crédit d’impôt sur les sommes allouées à vos cours à domicile. Il s’agit d’un avantage non négligeable qui fera grandement réduire la note finale. Imaginions que vous fassiez appel aux services d’un personal trainer toute l’année, à raison de 3 fois par mois, au tarif de 50 euros la séance. À la fin de l’année, vous paierez 1 800 euros, mais bénéficierez de 900 euros de réduction ou de crédit d’impôt. En terme de rapport qualité/prix, ce type de service peut ainsi se révéler bien plus intéressant que d’aller s’entraîner dans une salle de fitness, où bien souvent vous êtes obligé de souscrire à un abonnement qu’il faudra payer jusqu’à son terme quoi qu’il arrive.

Pour un coaching sportif en ligne

Le coaching en visio est plus onéreux que d’opter pour un programme à distance. Prévoyez un budget entre 30 et 50 euros de l’heure pour une séance de sport encadrée par un professeur de fitness en visioconférence.



Les prix pour un programme d’entraînement personnalisé à distance peuvent quant à eux aller de 40 à 200 euros par mois. Cette prestation inclut en général :

un premier entretien bilan,

la conception d’un plan d’entraînement individualisé,

des conseils nutritionnels,

des bilans réguliers (hebdomadaires, tous les 15 jours ou mensuels).

Pour un coaching sportif en entreprise

Chez ProTrainer, les tarifs des séances de coaching en entreprise sont calculés au plus juste, en fonction des besoins réels du client. En moyenne, il faut prévoir entre 70 et 90 euros HT pour un cours d’une heure dans les locaux de l’entreprise et entre 60 et 80 euros HT pour une séance en visio.



Certaines sociétés de coaching proposent également des journées bien-être en entreprise ou des formations pour adopter les bons gestes et postures ? Comptez ici entre 500 et 2 000 euros HT par jour.