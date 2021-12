De nouveau tenu en échec le week-end dernier à Bordeaux, l’Olympique Lyonnais fait du surplace en Ligue 1. Un manque de performances qui se retranscrit dans les prévisions des bookmakers pour la suite du championnat.

Alors que les pronostics du championnat de France de SportyTrader et compagnie imaginaient de grandes choses pour l’OL en début de saison, force est de constater que les Gones n’ont pas vraiment répondu aux attentes des observateurs à bientôt la mi-parcours du championnat. Tenus en échec à Bordeaux dimanche dernier (2-2), après avoir pourtant mené deux fois au score, les hommes de Peter Bosz déçoivent semaine après semaine, souffrant notamment d’un manque d’impact et de réussite dans les deux surfaces. C’est simple, l’OL n’a pris que 12 points sur les 27 derniers possibles, pour une triste douzième place au classement.

Du côté des bookmakers en ligne, on ne croit d’ailleurs déjà plus à un retour de l’OL au premier plan de la Ligue 1. Malgré de belles séquences de jeu et des individualités fortes à chaque ligne du terrain, le club rhodanien paie sans doute les dernières déclarations de son coach néerlandais, qui estime ne pas avoir les joueurs adaptés à son plan de jeu plutôt énergivore. Coté à 150.00 chez Winamax, le titre potentiel de l’OL est à des années lumières de ceux de l’OM et de Rennes, cotés à 50.00 sur le même site de paris sportifs. Une échelle de comparaison qui démontre donc que l’OL n’est plus aussi attendu d’ici le mois de Mai, et qu’il faudra sans doute changer des choses dans les semaines qui arrivent dans les bureaux de Jean-Michel Aulas. Pour rappel, Juninho, directeur sportif de la maison, a déjà annoncé son départ du club en fin d’exercice. Les saisons se suivent et se ressemblent décidemment à l’OL, et pas forcément dans le bon sens. Aux Gones de se remettre vite dans le droit chemin.