Le latéral espagnol Sergio Gomez, 21 ans, est dans le viseur des deux clubs français.

Formé au FC Barcelone et actuellement sous contrat avec le club belge d’Anderlecht, Sergio Gomez est courtisé par le Stade Rennais et l’Olympique de Marseile. Il ne devrait pas quitter la Belgique cet hiver, si l’on en croit les récentes déclarations des dirigeants du club bruxellois. Mais il y a de fortes chances de le voir en Ligue 1 la saison prochaine. Recruté auprès de Dortmund pour seulement 1,5 million d’euros, Sergio Gomez a explosé sous les couleurs d’Anderlecht et aspire désormais à évoluer dans un championnat plus prestigieux.

Rennes et l’OM ne seront pas seuls sur les rangs. Manchester United (Premier League), l’Inter Milan (Serie A), l’Ajax Amsterdam (Erdivise) et Villarreal (Liga) sont également sur les rangs.