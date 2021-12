Samedi dernier, le RC Lens a dominé en Ligue 1 le PSG, qui a arraché un nul miraculeux en fin de match (1-1). Une performance qui n’est pas passée inaperçue à l’étranger.

En Italie, les Sang et Or ont eu les honneures de la Gazetta dello Sport, qui écrit comment le RC Lens s’est montré « pas du tout intimidé par le challenge et qui méritait peut-être les trois points, au moins pour l’entrain montré sur le terrain » En Espagne, As salue la performance des Lens, évoquant même « le football à l’état pur » : « Le groupe des Sang et Or, parmi les sensations de la Ligue 1, a menotté le PSG jusqu’à la 91’ », écrit le quotidien ibérique.

Si le RC Lens se qualifie en Coupe d’Europe la saison prochaine, il ne sera pas une formation inconnue !