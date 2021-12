« Je suis très confiant, nous allons passer. » Inconscience ou excès de confiance ? Le président du FC Barcelone s’est laissé aller à cette déclaration à peine croyable, à quelques heure du choc sur la pelouse du Bayern Munich (21h).

Les données de ce match son simples : pour se qualifier en huitièmes de finale de la Ligue des champions, le FC Barcelone doit s’imposer à l’Allianz Arena. Impossible n’est pas catalan. Mais on a connu des défis moins compliqués ! Le club bavarois est l’ogre de la compétition. Il a écrasé toutes ses rencontres précédentes dans le groupe. Seul espoir du Barça : le Bayern est déjà qualifié, et pourrait aborder ce dernier match avec moins d’envie qu’à son habitude.

« C’est un de ces matchs où vous devez montrer votre fierté et vous devez montrer ce que vous êtes, a déclaré Joan Laporta devant les journalistes. Le Barça est un club avec une tradition, une histoire et nous voulons aller jusqu’au bout. C’est un de ces matchs où vous devez montrer votre fierté et montrer ce que vous êtes. Les joueurs vont montrer leur fierté. Je suis très confiant dans le fait que nous irons jusqu’au bout », a-t-il ajouté.

« Il n’y a pas de peur. Nous jouons pour tout et cela nous donne du respect, mais pas de la peur. Nous nous réjouissons déjà de ce match. Je demande aux fans d’être fiers d’être du Barça, nous avons une période splendide devant nous. Ils savent que cela prend du temps mais qu’à aucun moment nous ne cessons d’affronter toutes les situations qui se présentent avec la volonté de rendre les fans du Barça heureux », a-t-il conclu.