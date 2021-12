Le poids lourd français devait combattre Carlos Takam le 15 janvier prochain à Bercy. Mais selon les informations de l’Equipe, le Franco-Camerounais touché au poignet ne pourra pas tenir sa place. Tony Yoka affrontera donc Martin Bakole.

Carlos Takam est un grand nom de la boxe, il devait être un adversaire de poids pour Tony Yoka lui qui est toujours à la conquête de légitimité. Malheureusement ce combat qui était prévu le 15 janvier 2022 à l’AccorHotels Arena de Paris Bercy n’aura pas lieu. Selon les informations de l’Equipe, Takam serait touché au poignet ce qui l’empêcherait de se préparer correctement à cet affrontement. « J’ai cogné comme un taureau à l’entraînement et je me suis blessé, souffle le boxeur. Puis j’ai négligé la douleur au lieu de m’interrompre à la première alerte. C’est très difficile d’être blessé au poignet et de ne pas pouvoir s’entraîner. Ça mine le moral. Je suis très déçu car c’est un combat que le public français attendait », a indiqué le Franco-Camerounais au média français. Le clan Yoka est donc parti à la recherche d’un nouvel adversaire pour le 15 janvier prochain. Toujours selon l’Equipe, Martin Bakole, 28 ans, a accepté le défi et défiera Tony Yoka. Le Congolais affiche un joli bilan de 17 victoires pour une défaite.