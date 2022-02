Pour ses premiers Jeux Olympiques, le Français Quentin Fercoq a été éliminé en quarts de finale de l’épreuve de short-track.

Fercoq âgé de 22 ans n’a pas réussi à atteindre les demi-finales puisqu’il s’arrête en quarts de finale avec une troisième place. Le jeune tricolore n’en a pas terminer avec ses JO car il disputera les 500 et 1000 m avec son compatriote Sébastien Lepape au cours de la quinzaine olympique. Côté femmes, Tifany Huot-Marchand et Gwendoline Daudet doivent elles encore prendre le départ des 1000 m et 1500 m.