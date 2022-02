Une distinction qui vient récompenser les efforts et le leadership de l’attaquant de Liverpool, dont le talent a grandement contribué au premier sacre de son pays en Coupe d’Afrique. Si Mané a raté le pénalty obtenu par les Lions en début de match contre l’Egypte, il s’est rattrapé dans les séances de tirs au but en marquant le pénalty qui a donné la victoire aux Sénégalais. Ces séances ont été remportées par les Lions (4-2) après un score de zéro but partout (0-0) à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.

