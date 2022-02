Le Suédois Nils Van Der Poel est de nouveau champion olympique de short-track, cette fois-ci sur l’épreuve du 10 000 m.

Exploit majuscule pour le patineur suédois Nils Van Der Poel qui a décroché un nouveau titre de champion olympique sur la distance du 10 000 m. Déjà champion olympique sur le 5000 m en début de semaine, Van der Poel remet ça sur une distance plus longue et a même disposé des Néerlandais et leurs stars. Avec ses deux médailles d’or, le Suédois est aussi l’unique champion olympique non néerlandais en patinage de vitesse de ces JO, alors qu’il reste encore 8 épreuves dont 6 en individuel. Il termine justement devant le Hollandais Patrick Roest et l’Italien Davide Ghiotto.