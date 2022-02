Thomas Meunier, ancien joueur du Paris saint-Germain entre 2016 et 2020, a accordé une interview à l’équipe où il revient sur son aventure au sein du club de la capitale, qu’il juge trop « bling-blin ».

Thomas Meunier ne fait pas dans la langue de bois. Le latéral droit, sous contrat avec le Borussia Dortmund, est revenu dans les colonnes de l’Équipe, sur son passage au Paris Saint-Germain: « Je suis en train de regarder le documentaire de Netflix sur Neymar. Et c’est juste tout ça : Neymar c’est Paris, Paris c’est Neymar. Ça résume tout ce qui se passe au PSG, avec les stars, toutes les influences, l’entourage des joueurs, la direction, les supporters. Paris c’est bling-bling, depuis sa création d’ailleurs, et il faut que ça le reste. Ça doit faire rêver plus qu’autre chose. Il se passe toujours quelque chose et ça dessert parfois le club parce que je pense qu’un peu plus de calme et de plénitude pourrait franchement aider, estime Meunier. Ce qui est nécessaire, c’est de mettre en place une ligne de conduite, au niveau des joueurs, et que cette ligne soit respectée. S’il y a une discipline généralisée, le groupe sportif pourra être plus serein et ça se répercutera sur tout le reste. »

Depuis le début de la saison, l’international Belge a joué 24 matchs toutes compétitions confondues pour 2 buts et 5 passes décisives.